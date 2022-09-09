В Верхней Пышме отметили 20-летие со дня открытия Медной мечети

Сегодня, 9 сентября, в Верхней Пышме состоялись праздничные мероприятия, посвященные 20-летию со дня открытия Медной мечети имени имама Исмагила Аль-Бухари.

В них приняли участие представители Законодательного собрания и правительства Свердловской области, ОАО "УГМК", АО "Уралэлектромедь", Духовного управления мусульман РФ, генеральные консулы Таджикистана, Узбекистана и Кыргызской республики, общественные, национальные и религиозные деятели. Медная мечеть имени имама Исмагила Аль-Бухари была построена в 2002 году на средства Уральской горно-металлургической компании и АО "Уралэлектромедь" в рекордно короткий срок – всего за один год. Строительные и оформительские работы вели турецкие мастера по классическим исламским канонам. Благодаря единственному на Урале куполу из медных пластин мечеть получила название Медная. Высота купола составляет 20 метров, высота минарета – 38 метров.

Присутствующих поздравил глава городского округа Верхняя Пышма Иван Соломин. Он подчеркнул важную роль местной религиозной организации мусульман в укреплении мира и межнационального согласия на муниципальном уровне.

"Мечеть – это место, где собираются люди разных национальностей и возрастов, место веры и силы, где есть возможность обучаться самим и обучать подрастающее поколение миролюбию, почитанию старших и уважению друг к другу. Известно, что традиционный ислам – это религия мира, добра и любви. Благодарю имама Медной мечети Артура-хазрата Мухутдинова за многолетнее плодотворное взаимодействие с органами местного самоуправления, за большой вклад религиозной организации мусульман имени имама Исмагила Аль-Бухари в дело, направленное на распространение истинных гуманистических ценностей ислама, единение людей, укрепление гармоничных межнациональных и межрелигиозных взаимоотношений", - отметил Соломин.

"Наша мечеть сегодня служит соборной мечетью для всех мусульман Свердловской области. В религиозные праздники здесь собираются до 8 тысяч прихожан. Свой юбилей мы встречаем на подъеме и строим большие планы по дальнейшему развитию – это строительство медресе, ритуальных помещений, автостоянки, продолжение активной научно-просветительской и общественной деятельности", - рассказал действующий имам Медной мечети, председатель местной религиозной организации мусульман Артур Мухутдинов.

Затем прошла церемония награждения. Медалью Духовного управления мусульман России "За заслуги" был награжден Агзам Хикматуллин, член совета старейшин местной организации мусульман. Благодарственных писем ДУМ РФ были удостоены Рамиль Валеев, Шасулихмат Мингалимов, Аниса Шайхлисламова, Рузалия Яруллина. Еще пять человек были награждены Почетными грамотами главы Верхней Пышмы.

Как сообщили Накануне.RU в управлении общественных связей УГМК, для гостей праздника были организованы национальные татарские, узбекские и башкирские подворья. Всех желающих в этот день угощали пловом. Также был разыгран Кубок Медной мечети среди самбистов.