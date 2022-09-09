Протесты в Кишиневе: митингующие жгли квитанции за коммунальные услуги

В Кишиневе вновь прошла акция протеста у здания администрации президента Молдавии Майи Санду.

Митингующие потребовали досрочных выборов и немедленного решения энергетического и экономического кризисов. Некоторые участники принесли с собой квитанции за газ и электричество, которые сожгли в баках, передает РИА Новости.

Акция была организована партией "Шор", представители которой отметили, что продолжаются политические преследования оппонентов действующей власти.

Также сторонники партии "Шор" объявили, что 18 сентября начнется общенациональный протест.

На прошлой неделе министр соцзащиты Марчел Спатарь заявил, что оплатить счета за отопление и электричество по нынешним тарифам сможет только 1% населения страны. Многие жители закупают дрова, чтобы пережить приближающуюся зиму.

Напомним, 2 сентября в Кишиневе партия "Шор" вышла на митинг с требованием отставки президента Санду. Протестующие также требовали освободить депутата парламента, вице-председателя партии "Шор" Марину Таубер и прекратить давление на оппозицию.