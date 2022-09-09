09 Сентября 2022
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Спорт Челябинская область
Ледовая арена &quot;Трактор&quot; (2022) | Фото: пресс-служба &quot;Русской медной компании&quot;

Арена "Трактор" 11 сентября превратится в площадку международного вечера бокса от RCC Boxing Promotions

За несколько дней команда RCC превратит ледовую арену в город будущего — более 500 квадратных метров экранов, 600 световых и лазерных приборов и 50 кВт концертного звука изменят представление зрителей о спортивных событиях.

арена трактор(2022)|Фото: пресс-служба "Русской медной компании"

«Мы смотрим в будущее. Когда Земля поменялась, поменялся и Челябинск. Город стал технологичным центром цивилизации. В шоу используются несколько ключевых визуальных образов Челябинска — люди, спорт и наука», — режиссёр шоу RCC Федор Муратов.

арена трактор(2022)|Фото: пресс-служба "Русской медной компании"

Как сообщает пресс-служба "Русской медной компании" - организатора турнира, над проектом работают более 100 человек, в том числе и уникальные специалисты в области создания игровой графики.

арена трактор(2022)|Фото: пресс-служба "Русской медной компании"

«Фанаты бокса смогут погрузиться в цифровые декорации, вдохновлённые фильмом “Дюна”. Графика создана при помощи современных технологий производства контента — от VR-очков и нейросетей до реалистичной 3D-графики и симуляций», — креативный продюсер шоу RCC Глеб Бурганов.

арена трактор(2022)|Фото: пресс-служба "Русской медной компании"

Главным событием вечера станет схватка между обладателем титула BC Silver Зауром Абдуллаевым и экс-чемпионом мира IBO мексиканцем Хованни Страффоном.

Зрителей ждут восемь ярких поединков, в том числе с участием местных боксеров — Ивана Чиркова и Вильдана Минасова.

Теги: арена трактор, рмк, бокс, RCC Boxing Promotions



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