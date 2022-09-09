Полиция Екатеринбурга вмешалась в инцидент с учителем, угрожавшим 5-классникам

Педагога школы №138 на Эльмаше, который во время урока с 5-классниками опустился до угроз в их адрес, доставят в полицию для опроса. Опрошены также будут и другие участники инцидента. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе УМВД Екатеринбурга .

"Информация, опубликованная в СМИ, была зарегистрирована в территориальном ОВД. Участники инцидента будут опрошены. По результатам разбирательства будет принято обоснованное решение", - сообщили в полиции.

Напомним, что в ходе занятия мужчина вышел из себя и начал кричать на детей, упомянув, что "темная улица никого не спрячет" и что он готов в 7-ой раз побывать в суде. Ситуацию родители восприняли неоднозначно: одних инцидент весьма обеспокоил, вторые же уверены, что именно школьники довели нового преподавателя. Они же отмечают, что лично их дети очень довольны учителем, а класс, в котором все произошло, является проблемным.

В пресс-службе мэрии Накануне.RU также пояснили, что ситуация весьма двоякая и определить, кто в ней прав, а кто виноват, затруднительно. Несмотря на это, сегодня школу все же посетили сотрудники управления образования района.