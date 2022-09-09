Швейцария может ввести уголовную ответственность за нагрев помещения выше 19 градусов

Швейцария рассматривает возможность тюремного заключения до тех лет для тех, кто нагревает помещение выше 19 градусов. Это может произойти, если страна будет вынуждена сильно сократить потребление газа, пишет The Daily Mail.

В Федеральном министерстве финансов сообщили, что ставка ежедневных штрафов может начинаться с 30 швейцарских франков (чуть больше 30 евро). А максимальный штраф может составлять до 3000 швейцарских франков. Компании, которые превышают свои газовые квоты, могут быть сурово наказаны.

Однако предлагаемые меры могут вызвать проблемы и споры, обращения в суды, а власти столкнутся с "серой зоной" в экономике. Поэтому некоторые эксперты предлагают вводить только те меры, которые могут контролироваться, а не так, чтобы полиция ходила по квартирам с термометром.

В полиции отмечают, что во время локдаунов в Швейцарии уже была "культура доноса" на соседей.

В условиях возможного отсутствия поставок российского газа зимой ЕС готовится к тяжелой зиме. Как пишет Bloomberg, нормированное энергопотребление почти неизбежно. ЕС уже принял план добровольного сокращения спроса на газ на 15%, которое может стать обязательным. По словам евродипломатов, на сегодняшней экстренной встрече министров энергетики стран ЕС могут быть рассмотрены шаги, которые раньше казались немыслимыми.