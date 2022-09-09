09 Сентября 2022
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Общество В России Москва
кобзон иосиф давыдович депутат государственной думы рф (2004) | Фото: Накануне.ru

В Москве открыли памятник Иосифу Кобзону

В Москве открыли памятник народному артисту СССР Иосифу Кобзону.

Памятник расположен в Оружейном переулке, пишет РБК. Открытие монумента приурочили к 85-летию со дня рождения певца, которое наступит 11 сентября.

Напомним, певец скончался 30 августа 2018 г., ему было 80 лет.

В ноябре 2020 г. в Мосгордуме попытались объяснить письмо Мосгорнаследия, в котором говорилось о возможности выделения из городского бюджета до 52 млн руб. на установку памятника Иосифу Кобзону.

"Финансирование работ по проектированию (на условиях проведения открытого конкурса), изготовлению и установке монумента с благоустройством прилегающей территории будет осуществлено за счет средств бюджета города Москвы (в размере до 52 млн руб.)", - говорится в письме за подписью первого замруководителя Мосгорнаследия Сергея Мирзояна.

В нем также сообщается, что родственники и вдова артиста согласовали возможное место установки памятника. Депутат Мосгордумы Евгений Герасимов объяснил, что в стоимость работ может включаться благоустройство большой территории.

"Это, видимо, предварительные суммы. Всё зависит от места расположения. Есть памятники, которые, может быть, стоят меньше, есть такие. Это вопрос о территории, окружающей территории парка. Ведь надо не только поставить памятник, надо смотреть монумент, облагородить территорию, которая необходима. В эту сумму может входить значительно большее понимание, чем просто памятник. Когда пройдёт конкурс, тогда можно говорить, какие средства и на что идут", - заявил парламентарий.

Теги: Иосиф Кобзон, памятник, Оружейный переулок



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