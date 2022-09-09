09 Сентября 2022
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школьные парты, пустой класс, дистанционка, дистант, каникулы, дистанционное обучение (2020) | Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

В Губкинском школьнице все же разрешили носить хиджаб

В Губкинском девушке разрешили посещать школу в хиджабе, сообщает "Ямал 1" со ссылкой на родственников девочки.

"Огромная благодарность департаменту образования города Губкинский! Директор все решила в пользу девочки. Приятно знать, что в управлении у нас сидят люди со знанием закона и образованные во всех направлениях. Не вера и платок на голове должны решать, кому получать образование, а кому нет", - цитирует издание близких ученицы.

Напомним, инцидент произошел в школе №9 в поселке Пурпе города Губкинского. В соцсетях опубликовано видео разговора девочки с руководством школы. В администрации образовательного учреждения сослались на законодательство: запрет на ношение хиджаба ввела не администрация школы. После этого разговора школьница написала заявление на отчисление из школы.

Совсем недавно аналогичный скандал разгорелся в Тюмени. Там девочке также разрешили носить хиджаб.

Теги: школа, хиджаб



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Ранее 09.09.2022 11:48 Мск На Ямале мусульманка отчислилась из школы из-за запрета на ношение хиджаба


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