09 Сентября 2022
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Росгвардия (2018) | Фото: Накануне.RU

На Среднем Урале силовики проверяют владельцев оружия, живущих у избирательных участков

В преддверии Единого дня голосования на Среднем Урале Росгвардия проводит проверку избирательных участков и владельцев оружия.
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Как сообщили Накануне.RU в управлении Росгвардии по Свердловской области, целью мероприятий является проверка требований защищенности объектов и безопасности избирателей. Так, на участках проверяются работоспособность средств охранной сигнализации, наличие систем видеонаблюдения, физической охраны и металлодетекторов. Также их обследуют кинологи со служебными собаками.

Отдельно силовики проводят проверки владельцев гражданского оружия, которые проживают не далее 500 метров от избирательных участков. Кроме этого, росгвардейцы проверяют комнаты хранения оружия в частных охранных, спортивных образовательных организациях и на объектах, ведущих торговлю оружием и боеприпасами.

Уже сегодня все помещения избирательных участков, где хранятся бюллетени для голосования, взяты сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии и полиции под круглосуточную охрану. Как отметили в управлении, проверки завершатся к 11 сентября, когда и пройдет день выборов.

Напомним, в это воскресенье в Свердловской области будут выбирать губернатора. Также состоится голосование на выборах в местные думы.

Теги: Росгвардия, оружие, участки, проверки



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