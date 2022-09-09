Reuters: МАГАТЭ призовет Россию немедленно прекратить все действия в районе ЗАЭС

Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по итогам поездки экспертов организации на Запорожскую АЭС подготовил проект резолюции, сообщает Reuters.

По данным агентства, в документе МАГАТЭ осудила "постоянные насильственные действия" России на ядерных объектах Украины, в том числе присутствие сотрудников "Росатома" и российских военных на Запорожской атомной электростанции.

Также отмечается, что действия России представляют "серьезные и прямые угрозы безопасности этих объектов и их гражданского персонала, что значительно повышает риск ядерной аварии".

Совет призывает Россию "немедленно прекратить все действия на ЗАЭС и любых других ядерных объектов на Украине", пишет "Коммерсантъ".

Миссия МАГАТЭ прибыла на ЗАЭС 1 сентября и покинула ее 5 сентября, оставив на станции двух наблюдателей. По итогам поездки МАГАТЭ опубликовало отчет, в котором говорится о необходимости немедленного создания вокруг ЗАЭС "зоны безопасности", поскольку ведущийся по станции обстрел может привести к последствиям, сопоставимым с эффектом от катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

При этом гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что он "не может" определить, кто устраивает артиллерийские и ракетные обстрелы Запорожской АЭС.