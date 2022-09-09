09 Сентября 2022
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Общество Санкт-Петербург
Санкт-Петербург, река Нева (2019) | Фото: Накануне.RU

Смольный объясняет "происками Запада" попытки горожан защитить уникальную петербургскую архитектуру

Команда губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова демонстрирует хищническое отношение к уникальной архитектуре города, позволяя сносить исторические здания. По подсчетам градозащитников, Северная столица теряет по одному объекту ежеквартально. Поскольку местные суды зачастую выступают в едином тандеме с городской властью, для защиты города жители Петербурга вынуждены привлекать федеральные ведомства.

Жители Санкт-Петербурга обратились к председателю СК РФ Александру Бастрыкину с жалобами на снос бывшего кинотеатра «Слава» 1967 года постройки. Петербуржцы полагают, что здание может иметь культурно-историческую ценность, а значит, его уничтожение незаконно. По факту обращения Следком ведет проверку в рамках расследования об уничтожении объектов культурного наследия (ОКН) Петербурга.

скрин, питер, лп(2022)|Фото: vk.com / «Петербург | Ретроспектива»/скрин

Просроченные документы и «нарисованные» даты

Жители Петербурга также обращались в Следственный комитет с просьбой защитить от сноса флигели особняка княгини Салтыковой 1845 года постройки. Градозащитники обнаружили нарушения в документации на демонтаж, в том числе истечение срока действия. Бастрыкин распорядился провести проверку законности разрешений. Кроме того, внимание главы СК привлекло избиение градозащитника Олега Мухина во время пикета против уничтожения флигелей.

снос, питер, лп(2022)|Фото: https://t.me/sos_spb_snos/248/скрин

В поле внимания Следкома попала также судьба других исторических зданий Санкт-Петербурга, в том числе дом Лапина, который едва не снесли. СК возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП), которым руководит Сергей Макаров. По версии следствия, чиновники искусственно изменили год постройки этого и других зданий, сделав постройки «моложе» и выведя таким образом их из-под охраны.

Заботу о родном городе представили работой на Запад

Меры по спасению города от разрушения глава Петербурга Александр Беглов объясняет «происками Запада». По его оценке, конфликт из-за сноса исторических зданий подготовлен бежавшим за границу оппозиционером Михаилом Ходорковским (внесен в реестр Минюста физлиц-иноагентов), а горожане, привлекающие внимание к проблеме сноса старинных зданий, проплачены запрещенными организациями.

«Те 55 муниципальных депутатов, которые обратились с заявлениями в Следственный комитет — представители блока оппозиционных партий. Более 90% прошли на выборах в муниципалитет при серьёзной финансовой поддержке запрещённой в России международной политической организации "Открытая Россия". Спонсор, руководитель — Михаил Ходорковский», - заявил Беглов во время эфира на канале «78».

Чиновник не в первый раз объясняет свои провалы на посту губернатора влиянием недоброжелателей. Ранее Беглов попытался переложить провал мусорной реформы и уборки снега на некую мафию, однако СМИ и эксперты сообщают о признаках криминала в действиях окружения самого Беглова.

Как отмечает градозащитница Марианна Бакан, некоторые чиновники Санкт-Петербурга тесно связаны с застройщиками и действуют в их интересах. В результате Северная столица, по подсчетам экспертов, ежеквартально теряет по одному историческому объекту.

Также сообщалось, что к уничтожению флигелей особняка Салтыковой причастен предприниматель Виктор Тырышкин, которого называют давним и близким другом Беглова. Тырышкин был связан с главой Петербурга во время работы Беглова полпредом президента в Центральном Федеральном округе в 2012-2017 годах.

Попытки Беглова дискредитировать работу петербуржцев по спасению города выглядят неубедительными. Горожане пытаются защитить уникальный облик Северной столицы от равнодушия действующей власти и сохранить историческое наследие.

Теги: смольный, архитектура петербурга, александр беглов, александр бастрыкин, следком, северная столица



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