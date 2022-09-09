Захарова высказалась о введении виз для украинцев

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что появившаяся сегодня информация о якобы готовящемся введении Россией виз для украинцев "в корне неверна", она "вводит в заблуждение относительно реального настроя российской стороны".

"Конкретная реакция российской стороны в настоящее время прорабатывается. Однако при принятии решения мы не намерены действовать зеркально. Исходить будем, в первую очередь, из интересов России и гуманитарных соображений. Не в наших планах создавать дополнительные трудности для простых украинцев, в том числе беженцев, которые ищут в России защиту от преследований украинских националистов", - цитирует Захарову пресс-служба МИД.

Напомним, ранее стало известно, что Эстония, Латвия, Литва и Польша 19 сентября введут запрет на въезд россиян с шенгенскими визами. Прибалтийские страны достигли "принципиального соглашения" об ограничении передвижения российских граждан. Обладатели шенгенских виз не смогут пересекать сухопутные границы прибалтийских стран с Россией и Белоруссией. При этом Финляндия не будет ограничивать въезд россиянам без соответствующего решения Еврокомиссии.