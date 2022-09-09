В Миассе из-за аварии на электросетях часть города осталась без света и холодной воды

В Миассе из-за аварии на электросетях без электроснабжения осталась Южная часть города и близлежащие населенные пункты, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

К ликвидации аварии привлечены все необходимые силы и средства. Район подключают к электроснабжению по резервным линиям. В настоящий момент уже подключены частично Южная часть города, район мебельной фабрики, Миасс-2, а также поселки Атлян и Урал-Дача. Запрудную часть старого города и село Черновское планируется подключить к 20 часам.

Отключение электроснабжения привело к остановке насосных, питающих южную и центральную части Миасса холодной водой. Восстановить холодное водоснабжение планируется к 6 часам 10 сентября.