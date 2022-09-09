В Пермском крае возник дефицит донорской крови

Служба крови Прикамья сообщила о нехватке донорской крови, передает корреспондент Накануне.RU.

"Служба крови Пермского края сигнализирует о нехватке отрицательных (только по крови) доноров! Особенно 3 и 4 группы. Просим спланировать визит на станцию переливания крови на следующую неделю!" - говорится в сообщении.

Пермская краевая станция переливания крови работает с понедельника по четверг с 08.00 до 13.30, по пятницам - с 08.00 до 12.30. Прием доноров ведется без предварительной записи.