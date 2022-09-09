Блогер Хованский исключен из перечня экстремистов и террористов

Блогера Юрия Хованского исключили из перечня физических лиц, причастных к экстремизму или терроризму. Соответствующая информация появилась на сайте Росфинмониторинга.

Хованский был задержан в июне 2021 года по делу об оправдании терроризма из-за его песни о теракте на Дубровке. После задержания он был арестован на два месяца и отправлен в СИЗО. В августе Росфинмониторинг включил блогера в перечень граждан, причастных к терроризму и экстремизму.

В июле текущего года дело в отношении блогера было прекращено в связи с истечением сроков давности.