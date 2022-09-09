В Нижнем Тагиле нашли мошенницу, предлагавшую путевки в Анапу за 10% от стоимости

В Нижнем Тагиле полиция устанавливает жертв аферистки, предлагавшей путевки по баснословно низкой цене.

Как сообщили Накануне.RU в городском МВД, сейчас расследуются уголовные дела по статье о мошенничестве. Подозреваемой по ним проходит 58-летняя жительница Дзержинского района по имени Елена, ранее неоднократно судимая за мошеннические действия. Как удалось выяснить сыщикам, с февраля этого года она предлагала жителям своего района путевки на лето в детский лагерь в Анапе всего за 10% от реальной стоимости. Деньги, порядка 15 тысяч рублей, тагильчане переводили на указанную ей карту по номеру телефона.

Аферистка обещала заказчикам выдать путевки на общем собрании в начале лета. Позже она стала переносить мероприятие, ссылаясь на состояние здоровья, а затем и вовсе перестала выходить на связь. Люди, оставшиеся без денег и путевок, обратились с заявлением в полицию.

Пока сыщиками установлены четыре человека, которые пострадали от действий мошенницы. Полицейские не исключают, что есть и другие жертвы, и обращаются к жителям Нижнего Тагила, кто мог быть обманут этой женщиной, сообщить в подразделение уголовного розыска по телефонам: (3435) 97-61-01 и 97-61-02.

Как отметили в МВД, сама подозреваемая уже дает признательные показания. Пока что ее отпустили на подписку о невыезде.