09 Сентября 2022
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Общество Свердловская область
Елизавета II (2016) | Фото:PA

Генконсульство Великобритании Екатеринбурга открыло книгу соболезнований после смерти Елизаветы II

Жители и гости Екатеринбурга могут принести свои соболезнования в связи с кончиной королевы Елизаветы II. Об этом Накануне.RU сообщили в Генконсульстве Великобритании, в котором открылась книга соболезнований.
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Внести запись можно как онлайн, так и придя лично на улицу Гоголя, 15А с 9 по 18 сентября с 10.00 до 15.00. Их также можно оставить на сайте Букингемского дворца. Все собранные соболезнования и пожелания будут переданы членам королевской семьи и даже могут быть сохранены в королевских архивах.

Сегодня у здания консульства в уральской столице появился портрет почившего монарха, к которому уже стали приносить цветы.

Елизавета II скончалась накануне на 97 году жизни в своем шотландском замке Балморал в окружение детей и внуков. Трон под именем Карла III займет ее сын, принц Чарльз, которому сейчас 73 года. Несмотря на то, что до коронации пройдет еще несколько месяцев, сын Елизаветы II стал королем в ту же самую секунду, когда умерла его мать. Траур продлится 17 дней.

Британский принц Чарльз, взявший себе новое имя — Карл III, будет официально объявлен королем Великобритании 10 сентября — на день позже, чем предполагалось ранее.

Теги: Генконсульство, Великобритания, Елизавета II, Екатеринбург



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