09 Сентября 2022
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Карты Сбербанка МИР и VISA (2022) | Фото: Накануне.RU

Карты "Мир" могут заработать в Таиланде через два-три месяца

Карты российской платежной системы "Мир" могут заработать в Таиланде минимум через два-три месяца.

Разговоры ведутся на уровне ЦБ двух стран уже три месяца, сообщила исполнительный директор Туристического управления королевства Титипорн Маненате.

Она добавила, что российская платежная система ведет переговоры с Сиамским коммерческим банком о начале эквайринга и снятия наличных, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Россия и Индия обсуждают возможность взаимного признания национальных платежных систем – "Мира" и RuPay.

Сейчас карты российской национальной платежной системы "Мир" принимаются в десяти странах, в том числе в Турции.

Теги: карты мир, таиланд



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