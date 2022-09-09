Карты "Мир" могут заработать в Таиланде через два-три месяца

Карты российской платежной системы "Мир" могут заработать в Таиланде минимум через два-три месяца.

Разговоры ведутся на уровне ЦБ двух стран уже три месяца, сообщила исполнительный директор Туристического управления королевства Титипорн Маненате.

Она добавила, что российская платежная система ведет переговоры с Сиамским коммерческим банком о начале эквайринга и снятия наличных, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Россия и Индия обсуждают возможность взаимного признания национальных платежных систем – "Мира" и RuPay.

Сейчас карты российской национальной платежной системы "Мир" принимаются в десяти странах, в том числе в Турции.