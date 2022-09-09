В Челябинской области в ДТП с переворотом погиб водитель

В Челябинской области автомобиль вылетел с дороги, опрокинулся и врезался в дерево. В результате ДТП водитель погиб.

Как сообщили Накануне.RU в региональном УГИБДД, авария произошла сегодня днем на 68 км автодороги Долгодеревенское-Аргаяш-Кыштым. По предварительным данным, водитель Киа Рио на изгибе дороги влево не справился с управлением, выехал на правую обочину, автомобиль опрокинулся и врезался в дерево и дорожные знаки.

Водитель от полученных травм погиб на месте происшествия. В настоящий момент устанавливаются обстоятельства ДТП.