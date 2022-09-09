В мэрии Екатеринбурга обсудили проект туристического кода города

В мэрии Екатеринбурга рассказали, что планируется сделать в рамках формирования туристического кода столицы Урала.

Напомним, ранее Ростуризм объявил о приеме заявок на Всероссийский конкурс лучших проектов туристического кода центра города. В Екатеринбурге намерены создать проект по модернизации и наращиванию туристского потенциала центральных частей: улицы Вайнера и Исторического сквера. В случае победы в конкурсе уральская столица получит субсидию в размере от 150 до 250 млн рублей на реализацию концепции.

Сегодня, 9 сентября, глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел совещание, на котором обсуждался вопрос развития проекта туристического кода. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, в центральной части Екатеринбурга будут установлены информационные интерактивные стелы, мобильные передвижные ТИЦ для авиаперевозок и передвижения наземным транспортом.

Планируется, что это позволит более эффективно и мобильно участвовать в событийных мероприятиях, которые проводятся в регионах-соседях. Также предусмотрены установка элементов благоустройства, создание арт-объектов, установка туалетных модулей, монтаж архитектурной подсветки зданий и другие мероприятия по развитию туристической инфраструктуры и созданию комфортной городской среды.

Для успешной реализации проекта Алексей Орлов распорядился создать проектный офис. Его главной задачей станет подготовка мероприятий и их своевременное воплощение в жизнь.