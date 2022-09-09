09 Сентября 2022
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продукты, магазины, цены, мясо (2015) | Фото: Накануне.RU

Чудеса да и только: В Тобольске бизнесмен изготовил больше 40 килограммов фарша из 2,6 килограмма гуляша

В Тобольске региональный Россельхознадзор во время проверки документов в системе "Меркурий" индивидуального предпринимателя Дорохина, установил, что бизнесменом были оформлены ветеринарные документы на производство продукции из нелогичного объема мясного сырья иного биологического вида, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

"При анализе информации, размещенной в ФГИС "Меркурий" установлено, что 20 кг свиного и 21,6 кг говяжьего фарша были произведены из 2,65 кг свиного гуляша. Указанные действия приводят к нарушению требований, установленных п. 3 ст. 5, п. 1 ст. 13 Технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" ТР ТС 021/2011, утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880", - говорится в сообщении.

В целях пресечения нарушения индивидуальному предпринимателю объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

Теги: бизнесмен, фарш, гуляш



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