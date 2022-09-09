09 Сентября 2022
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Сергей Шойгу, Владимир Путин, Валерий Герасимов (2022) | Фото: Минобороны РФ

Песков: Путин надел военную куртку на учениях в Приморье, чтобы защититься от холода и дождя

В Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин во время своей поездки на учения "Восток-2022" надевал военную куртку только для того, чтобы защититься от непогоды.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг предположения о том, что использование элементов военной формы является шагом к обретению Путиным генеральского звания.

Представитель Кремля подчеркнул, что Путин не был в военной форме, он надел военную куртку, так как было очень холодно и шел ливень, передает ТАСС.

Песков также заявил, что появление российского лидера на полигоне в такой же куртке, в какие были облачены министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов, не связано с проведением спецоперации на Украине.

6 сентября Путин прибыл на полигон Сергеевский в Приморском крае, где проходила финальная часть учений "Восток-2022".

Президент провел закрытое совещание с Шойгу и Герасимовым, а также понаблюдал за ходом военных учений.

Теги: песков, путин, военная куртка



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