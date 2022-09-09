Ситуация в Купянском районе сложная, жителей эвакуируют в ЛНР и РФ

Власти Купянского района Харьковской области стараются максимально эвакуировать население. Эвакуация идет на территорию ЛНР и РФ, пишет РИА "Новости" со ссылкой на администрацию района.

Обстановка остается сложной, но российские военные удерживают город, заявил глава района Максим Губин в эфире телеканала "Россия 24".



"Обстановка сейчас в Купянском районе достаточно сложная, неоднозначная. Украинские силы ведут активные боевые действия в Шевченковском районе, линия фронта сейчас располагается как раз в районе Шевченково. Но войска России удерживают позиции, город находится в достаточно безопасном состоянии", — отметил он.

При этом глава администрации ВГА Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что Балаклея уже "по сути не контролируется" российскими войсками, сейчас бои ведутся на подступах к городу.

"Сложная гуманитарная обстановка [в Балаклее]... там идут ожесточенные бои. Балаклея нами, по сути, не контролируется. Там предпринимаются попытки выбить украинские силы, но там ожесточенные бои и наши войска сдерживают на подступах", — сказал он.

Российские военные перебрасывают бронетехнику и личный состав на харьковское направление, сообщили в Минобороны России.