Телекоммуникационную инфраструктуру по наблюдению на выборах губернатора подготовили специалисты "Ростелеком"

Компания «Ростелеком» подготовила необходимую телекоммуникационную инфраструктуру для выборов губернатора Свердловской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

Иван Пичугин, вице-президент, директор Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком» отметил: «Наша компания обеспечила телеком-инфраструктурой Центр общественного наблюдения в Екатеринбурге, который развернут в музее "Россия – Моя история". Мы организовали два защищенных канала связи для рабочих мест пользователей. Ко дню голосования "Ростелеком" запустит горячую линию, по которой сотрудники и наблюдатели избирательных комиссий смогут получить консультации».

Камеры видеонаблюдения установлены на избирательных участках в четырех самых крупных городах Свердловской области. Видеотрансляция для наблюдателей, организованная «Ростелекомом», пройдет в онлайн-режиме с 7:00 11 сентября до 11:00 12 сентября. Записи будут храниться на служебном портале в течение трех месяцев с даты опубликования результатов.

11 сентября связисты будут работать в особом режиме: уже определен график дежурств и состав аварийно-восстановительных бригад для немедленного выезда на случай нештатных ситуаций. Мониторинг степени защищенности средств связи и информационной безопасности проводится ежедневно.