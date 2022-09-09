09 Сентября 2022
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Экономика Свердловская область
мониторы, телевизоры, ростелеком (2022) | Фото: пресс-служба ПАО &quot;Ростелеком&quot;

Телекоммуникационную инфраструктуру по наблюдению на выборах губернатора подготовили специалисты "Ростелеком"

Компания «Ростелеком» подготовила необходимую телекоммуникационную инфраструктуру для выборов губернатора Свердловской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

Иван Пичугин, вице-президент, директор Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком» отметил: «Наша компания обеспечила телеком-инфраструктурой Центр общественного наблюдения в Екатеринбурге, который развернут в музее "Россия – Моя история". Мы организовали два защищенных канала связи для рабочих мест пользователей. Ко дню голосования "Ростелеком" запустит горячую линию, по которой сотрудники и наблюдатели избирательных комиссий смогут получить консультации».

Камеры видеонаблюдения установлены на избирательных участках в четырех самых крупных городах Свердловской области. Видеотрансляция для наблюдателей, организованная «Ростелекомом», пройдет в онлайн-режиме с 7:00 11 сентября до 11:00 12 сентября. Записи будут храниться на служебном портале в течение трех месяцев с даты опубликования результатов.

мониторы, телевизоры, ростелеком(2022)|Фото: пресс-служба ПАО "Ростелеком"

11 сентября связисты будут работать в особом режиме: уже определен график дежурств и состав аварийно-восстановительных бригад для немедленного выезда на случай нештатных ситуаций. Мониторинг степени защищенности средств связи и информационной безопасности проводится ежедневно.

Теги: ростелеком, выборы, телекоммуникации



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