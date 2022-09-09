09 Сентября 2022
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патриарх Кирилл, десятилетие поместного собора (2019) | Фото: kremlin.ru

Патриарх Кирилл написал новому британскому королю

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с кончиной британской королевы Елизаветы II новому королю Карлу III. Текст размещен на сайте Патриархии.

Предстоятель РПЦ отметил, что Елизавета II была "символом стабильности, преемственности и устойчивости многовековых исторических традиций не только для своего Отечества, но и для всего Европейского континента".

Елизавета приезжала в Россию в 1994 году, патриарх Кирилл был в Британии в 2016 году, где встречался с ней. Он запомнил ее "открытым, общительным, тонко чувствующим собеседника человеком, являвшим образец глубокой интеллектуальности и высочайшей культуры".

По британским законам, монарх возглавляет также Англиканскую церковь, поэтому он является своего рода "коллегой по статусу" для предстоятеля РПЦ. Правда, англиканство является протестантской конфессией, причем имеющей уникальную природу. Англиканство отделилось от Римо-католической церкви на заре протестантизма, в начале XVI века, образовав особую "национальную церковь" Англии.

Теги: патриарх Кирилл, Карл III



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