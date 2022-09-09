Десять уникальных бригад врачей, подготовленных с помощью Фонда святой Екатерины, в октябре приступят к работе в Свердловской области

В Свердловской области завершена пилотная для страны программа по обучению мультидисциплинарных бригад отделений ранней реанимации. Проект был запущен в конце прошлого года по инициативе доктора медицинских наук Дениса Проценко. Именно по его предложению регион был выбран первой площадкой для подготовки врачей.

Финансирование подготовки новых кадров для Министерства здравоохранения взяли на себя учредители Фонда святой Екатерины. За полгода учебный центр Клиники института мозга выпустил 61 специалиста для 10 ведущих больниц области — все они прошли многоэтапное обучение, состоявшее из теоретических и практических занятий.

«Технология ранней реабилитации была разработана именно здесь, поэтому наша область и была выбрана первой. Это одна из приоритетных задач для нашего региона. Главные врачи ведущих больниц активно в это включились, и мы обучали уже готовые команды, которые и будут работать с пациентами. Сегодня мы можем анонсировать — 1 октября все бригады начнут работать в системе медицинского страхования. Будем считать, что проект, который был поручен Свердловской области, выполнен», — сказал руководитель обучения и директор Клиники института мозга Андрей Белкин.

Наличие в отделении реанимации бригады, обученной принципам ранней реабилитации, позволяет профилактировать негативные последствия для пациента, сокращая срок его нахождения в палате интенсивной терапии. Уже с первых дней пребывания пациента в отделении вместе с врачом-реаниматологом будут работать специалисты физической реабилитационной медицины, клинические логопеды, неврологи и медицинские психологи.

«Современная медицина не стоит на месте, и необходимо, чтобы специалисты отделений реанимации, которые борются за жизнь и здоровье пациентов, осваивали новые методики, внедряли новые свои знания и непосредственно применяли их на практике. Мы получили хорошую обратную связь от нескольких больниц и видели в детской областной больнице, как обученная бригада работает в условиях реанимации. Уверена, что и Министерством здравоохранения этой программе будет дана высокая оценка, и наш опыт распространится на всю Россию», — комментирует заместитель директора Фонда святой Екатерины Татьяна Прусевич.

За время реализации программы Клиника института мозга приобрела дополнительное оборудование, презентация которого состоялась для выпускников и гостей. Сейчас отработка медицинских манипуляций и обследование состояния глотательной функции у человека будет проводиться при помощи манекена и эндоскопического комплекса. Данное оборудование позволило внедрить новую технологию оценки нарушения функции глотания у пациента с последующим подбором безопасной консистенции питания для кормления. Врач-реаниматолог совместно с логопедом проводит исследование с помощью эндоскопа. По статистике, 10% пациентов, перенесших инсульт или тяжелую травму, имеют нарушение глотания разной степени выраженности. Своевременно проведенное эндоскопическое исследование позволяет диагностировать опасное для жизни осложнение — аспирацию, то есть попадание в дыхательные пути пищи, слюны и т.д.