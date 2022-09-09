09 Сентября 2022
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тепло, батарея, подключение (2016) | Фото: мэрия Екатеринбурга

Отопление в Екатеринбурге начнут включать уже 12 сентября

Отопление в Екатеринбурге решили дать на три дня раньше, правда касается это только образовательных и медицинских учреждений. Об этом в своем Telegram-канале написал глава города Алексей Орлов.

По его словам, из-за непредсказуемой погоды, тепло в детсадах, школах и больницах дадут уже в ближайший понедельник. Общее же подключение в городе, как и планировалось, начнется с 15 сентября.

Напомним, подача тепла в жилые дома и организации социальной сферы Екатеринбурга будет проводиться в два этапа. На первом этапе планируется подключить практически весь город за исключением четырех участков, где идут масштабные работы по реконструкции тепломагистралей.

Теги: отопление, Екатеринбург, детский сад, школа, больница



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