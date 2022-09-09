09 Сентября 2022
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Происшествия Челябинская область
прокуратура, погоны, гособвинение, надзор (2019) | Фото: Накануне.RU

От администрации челябинского ЗАТО потребовали принять меры для окончания реконструкции моста

От администрации Трехгорного потребовали принять меры к окончанию реконструкции мостового перехода через ручей Смольный, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

В настоящий момент движение по мостовому переходу закрыто. В ноябре прошлого года МКУ "Служба заказчика" заключило муниципальный контракт по реконструкции автомобильной дороги КПП-3 - Дальний со сроком окончания работ до 1 июня 2022 года. Однако работы были приостановлены по техническим причинам в феврале. С 26 июля работы на объекте должны были возобновить.

Однако по состоянию на 10 августа работы на объекте подрядчиком не ведутся.

В прокуратуре считают, что мэрией города не был обеспечен контроль за исполнением работ подрядчиком, что влечет нарушение прав и законных интересов граждан. В суд направлено заявление о возложении на администрацию Трехгорного обязанности принять меры к проведению реконструкции мостового перехода.

Теги: мост, реконструкция, ЗАТО, прокуратура,



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