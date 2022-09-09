09 Сентября 2022
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Политика За рубежом
заграничный паспорт (2018) | Фото: Валерий Горелых

В ЕС заявили, что вводят строгие ограничения на туристические визы для россиян

Евросоюз введет строгие ограничения на туристические визы для россиян, заявила еврокомиссар Юханссон.

Уточняется, что въезд будет возможен только журналистам и гражданам, направляющимся в ЕС по семейным обстоятельствам.

"Больше нет оснований доверять русским. Россияне не могут быть туристами на территории ЕС, это привилегия. И мы больше не хотим давать эту привилегию русским", - цитирует еврокомиссара РИА Новости.

При этом неясно, идет ли речь о мерах, ранее объявленных Прибалтикой и Польшей, о жесткой трактовке отказа от упрощенного визового режима или о новых ограничениях.

Напомним, Еврокомиссия утвердила предложение о полной остановке действия соглашения об упрощении визового режима с Россией с 12 сентября. Этот режим, в частности, позволял россиянам получать шенгенские визы быстрее и дешевле и предполагал широкую выдачу многократных виз.

Эстония, Латвия, Литва и Польша 19 сентября введут запрет на въезд россиян с шенгенскими визами. Ограничение затронет и тех россиян, которые имеют визы, выданные в других странах ЕС.

Теги: ес, визы, россияне



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