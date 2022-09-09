09 Сентября 2022
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Судебный молоток (2022) | Фото: Накануне.RU

В Тюменской области с поджигателей травы пытались взыскать 15,6 миллионов

В Тюменской области с четырех поджигателей травы пытались взыскать более 15,6 млн руб. Об этом Накануне.RU сообщили в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

С иском в суд обратился департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания.

"Исковые требования мотивированы тем, что граждане в разные периоды 2021-2022 годов допустили возгорание сухой травянистой растительности на отдельных участках местности территории Викуловского района, в связи с чем, постановлением инспектора по пожарному надзору ответчики были признаны виновными в нарушении требований пожарной безопасности (ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ) и им назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3 000 рублей (каждому). Также указано, что в результате возгорания сухой травы на площади более 14 га причинен вред объектам животного мира и среде их обитания, который подлежит взысканию и рассчитывается в соответствии с методикой, утвержденной приказом Минприроды России. Истец просит взыскать с ответчиков в счет возмещения вреда, причиненного государству, 15 692 732 руб.", - говорится в сообщении.

Суд, изучив материалы дела, доводы сторон, пришел к выводу о том, что истец не представил доказательств о мониторинге заселенности территории беспозвоночными животными, видового состава и численности, факта уничтожения беспозвоночных животных при уничтожении их мест обитания, периода восстановления и необходимых мер для восстановления объектов животного мира и среды их обитания, в связи с чем факт причинения вреда окружающей среде в результате действий граждан не подтвержден.

Викуловский районный суд не удовлетворил исковые требования департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Тюменской области.

Решение суда не вступило в законную силу.

Теги: поджигатели травы, иск, ущерб, суд



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