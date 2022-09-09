09 Сентября 2022
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Политика В России За рубежом Украина
Михаил Фридман (2022) | Фото: LetterOne Group

СМИ: Фридман и другие олигархи предлагали помочь Украине, чтобы откупиться от западных санкций

Весной Михаил Фридман и некоторые другие российские олигархи были готовы финансово помочь Украине, лишь бы Запад снял с них санкции. Об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на The Financial Times.
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Отмечается, что весной Фридман звонил временной поверенной в делах США на Украине Кристине Квин и предложил передать часть своего состояния Киеву, но чтобы США сняли с него санкции, введенные в расчете, что олигархи окажут давление на президента РФ Владимира Путина.

Разговор быстро перешел на повышенные тона, и Фридман чуть ли не кричал, что не может повлиять на Путина. Он заявил, что у него хотят отнять богатства. После того как Квин повесила трубку, Фридман отправил ей сообщение с извинениями. Сам он такой разговор отрицает.

Другой российский олигарх честно признался, что если бы США объявили, что нужно отдать 50% своего состояния Украине, то прибежали бы все до одного. Но этого не было сказано.

Владимир Зеленский, по данным источника, будто бы согласился ходатайствовать перед хозяевами о Фридмане, но только если тот публично выступит против Путина.

Как пишет FT, попавшим под санкции, но оставшимся на Западе олигархам звонят из Кремля, призывая вернуться. Но что касается Фридмана, то он всегда ненавидел Россию.

Теги: Михаил Фридман, санкции, Украина



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