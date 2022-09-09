09 Сентября 2022
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Спорт
Дмитрий Комбаров (2022) | Фото: пресс-служба ФК &quot;Звезда&quot;

"Лучшее время для развития детского и юношеского футбола". Комбаров в положительном ключе высказался об изоляции российского спорта

Бывший футболист, а ныне тренер Дмитрий Комбаров в положительном ключе высказался об изоляции российского спорта. Он предлагает "начать всё с нуля".

"Я отношусь к этому как к уникальному шансу и к золотому времени. Начать всё с нуля и окунуться в детский футбол. Те деньги, которые условно тратились на легионеров, можно вложить в своих", − сказал Комбаров в интервью сайту Championat.com.

По мнению Комбарова, это вклад в будущее.

"Рано или поздно всё закончится, и мы будем играть в еврокубках. За этот период мы должны сформировать фундаментальную платформу − чтобы русские футболисты получали игровую практику и набирались опыта, чтобы затем они могли конкурировать с европейскими игроками. Лучшее время для развития детского и юношеского футбола", − отметил бывший футболист.

Добавим, что Комбаров в бытность игроком выступал за московские "Спартак" и "Динамо", а также за самарские "Крыльев Советов". Ныне Дмитрий тренирует "Звезду" из Санкт-Петербурга.

Теги: Дмитрий Комбаров, футбол, спорт, детский спорт, развитие, отстранение



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