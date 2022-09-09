Путин не будет присутствовать на похоронах Елизаветы II

В Кремле высказались об участии Владимира Путина в похоронах скончавшейся королевы Великобритании Елизаветы II.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что личное присутствие Владимира Путина на церемонии прощания с Елизаветы II не рассматривается, пишет "Ъ".

Напомним, Елизавета II скончалась накануне на 97 году жизни в своем шотландском замке Балморал в окружение детей и внуков. Трон под именем Карла III займет ее сын, принц Чарльз, которому сейчас 73 года. Несмотря на то, что до коронации пройдет еще несколько месяцев, сын Елизаветы II стал королем в ту же самую секунду, когда умерла его мать.