09 Сентября 2022
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Политика За рубежом
Елизавета II (2016) | Фото:PA

Путин не будет присутствовать на похоронах Елизаветы II

В Кремле высказались об участии Владимира Путина в похоронах скончавшейся королевы Великобритании Елизаветы II.
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что личное присутствие Владимира Путина на церемонии прощания с Елизаветы II не рассматривается, пишет "Ъ".

Напомним, Елизавета II скончалась накануне на 97 году жизни в своем шотландском замке Балморал в окружение детей и внуков. Трон под именем Карла III займет ее сын, принц Чарльз, которому сейчас 73 года. Несмотря на то, что до коронации пройдет еще несколько месяцев, сын Елизаветы II стал королем в ту же самую секунду, когда умерла его мать.

Теги: Владимир Путин, Елизавета II



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