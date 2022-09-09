09 Сентября 2022
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Лаборатория управления Роспотребнадзора по Свердловской области (2010) | Фото: Накануне.RU

Названы причины массовой заболеваемости энтеровирусом в Серове

В свердловском Роспотребнадзоре установили причины массовой заболеваемости энтеровирусом в Серове. Их оказалось несколько.
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Ранее сообщалось, что с 28 июля по 18 августа этого года в уральском городе было зарегистрировано 98 случаев заболевания энтеровирусной инфекцией. У большинства оно проявлялось в виде сыпи и протекало в легкой форме. После этого было начато эпидрасследование.

Как рассказал на сегодняшней пресс-конференции глава управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских, когда стали появляться первые заболевшие, на ситуацию не сразу обратили внимание, также были проблемы с передачей экстренных извещений. В дальнейшем число заболевших энтеровирусом стало только расти.

"Как мы считаем, основная причина – это завоз из соседнего субъекта РФ, где неблагополучная ситуация. Кроме этого, большая часть [заболевших] выезжала за границу – в Египет и Турцию. Сыграло два фактора", - сообщил Козловских.

Также он пояснил, почему вспышка произошла именно в Серове, а не в каком-то другом городе.

"Дело в том, что в Серове последнее время почти не регистрировались случаи энтеровирусной инфекции. Поэтому за последние годы там сформировалась неиммунная прослойка. Вирус, попав на "горючий материал", развернулся. Но в последние дни мы видим снижение [уровня заболеваемости]. Ежесуточно там от четырех до восьми случаев", - отметил главный санитарный врач региона.

По его словам, 90% заболевших – это дети, и распространение заразы идет именно в детских коллективах. Также он уточнил, что соседняя область, из которой завезли инфекцию – это ХМАО-Югра.

"Жители Серова ездили туда. Но виноват не только Ханты-Мансийск, потому что здесь целый комплекс причин", - заключил Дмитрий Козловских.

Теги: энтеровирус, причины, Серов



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