09 Сентября 2022
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Происшествия В России Ленинградская область
ФСБ (2020) | Фото: Накануне.RU

ФСБ предотвратила теракт на одном из объектов Минобороны в Ленобласти

В Ленинградской области сотрудники ФСБ предотвратили теракт на объекте Минобороны России.

Как сообщает пресс-служба ведомства, задержаны трое жителей Выборга. Они подозреваются в подготовке поджога "административного здания, принадлежащего министерству обороны РФ".

Возбуждено дело о покушении на теракт. Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы.

В августе ФСБ задержала жителя Калининграда, который по указанию запрещенной в РФ террористической организации "Азов" планировал диверсионно-террористические акты на объектах Балтийского флота и в аэропорту Храброво.

Теги: фсб, теракт, ленинградская область



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