ФСБ предотвратила теракт на одном из объектов Минобороны в Ленобласти

В Ленинградской области сотрудники ФСБ предотвратили теракт на объекте Минобороны России.

Как сообщает пресс-служба ведомства, задержаны трое жителей Выборга. Они подозреваются в подготовке поджога "административного здания, принадлежащего министерству обороны РФ".

Возбуждено дело о покушении на теракт. Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы.

В августе ФСБ задержала жителя Калининграда, который по указанию запрещенной в РФ террористической организации "Азов" планировал диверсионно-террористические акты на объектах Балтийского флота и в аэропорту Храброво.