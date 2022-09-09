Die Welt: В Германии высока вероятность появления своих "желтых жилетов"

Газета Die Welt сообщает, что в Германии высока вероятность появления своих "желтых жилетов".

Немецкие эксперты предупреждают, что вероятность масштабных социальных протестов в Германии оказалась на максимальном уровне за несколько десятилетий, что вызвано увеличением трат немцев на повседневные расходы.

Авторы публикации отметили, что хотя для жителей Германии менее характерно стремление выражать недовольство в формате массовых акций, чем для французов, в стране критически возросла вероятность возникновения движения, напоминающего "желтые жилеты".

Напомним, в начале сентября в ФРГ несколько тысяч человек вышли на протесты. Митингующие требовали отменить антироссийские санкции, которые спровоцировали рост цен на энергоносители и продовольствие. До этого Die Welt предупреждала, что немцы могут повторить у себя протесты по чешскому образцу.