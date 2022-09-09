Расширения обязательной вакцинации от ковида на Среднем Урале не будет, но и отмены тоже

Отмены или расширения обязательной вакцинации от ковида для отдельных категорий граждан в Свердловской области не будет. Об этом сообщил глава регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Козловских.

Напомним, обязательную вакцинацию на Среднем Урале стали вводить с октября прошлого года. Первыми прививку от коронавируса были обязаны поставить все, кто трудится в сфере образования, муниципальные и государственные служащие, а также работники сферы обслуживания. В дальнейшем в список стали включать и другие профессии, а также пенсионеров и студентов.

Как заявил Козловских на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге, расширения постановления об обязательной вакцинации не планируется. Как, впрочем, и его отмены.

"Есть группы риска – например, работники образования. Для этих категорий это постановление действует", - уточнил глава Роспотребнадзора.

Как сообщало Накануне.RU, сегодня стало известно, что введения дистанционного режима обучения в свердловских школах пока не планируется.