В Челябинской области возбудили уголовное дело после пожара, уничтожившего три дома

В Златоусте возбуждено уголовное дело по факту пожара, в результате которого сгорел три частных дома, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Пожар произошел ночью 7 августа на улице 2-я Кедровская. Огнем были уничтожены три дома, в одном из которых проживала многодетная семья. Ущерб составил более 250 тыс. рублей. Причиной пожара стала тлеющая сигарета.

Уголовное дело возбуждено по ст. 168 УК РФ (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности).