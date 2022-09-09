09 Сентября 2022
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Образование Свердловская область
Школа №4 в Ханты-Мансийске (2019) | Фото: Накануне.RU

Свердловские школы будут сами решать, переводить ли учеников на дистант

Введения дистанционного режима обучения в свердловских школах на сегодняшний день не планируется. Об этом заявил глава регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Козловских.
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Ранее сообщалось, что с началом нового учебного года в школах Среднего Урала будет частично действовать масочный режим. Кроме этого, всех педагогов тестируют на ковид.

Как рассказал Козловских на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге, на данный момент оснований для введения дистанта нет.

"Наибольшие темпы прироста показателей заболеваемости в возрастной группе 65+. На втором месте возрастная группа 30-49 лет. Третье место – 50-65 лет. Дети в структуре [заболеваемости] пока не занимают лидирующих мест", - сообщил глава Роспотребнадзора, отвечая на вопрос Накануне.RU.

Он отметил, что начался новый учебный год и все контакты усилились. По его словам, ведомство внимательно следит за ситуацией. И хотя общий дистант в регионе вводить пока не планируется, есть один нюанс.

"Действуют общие правила, которые касаются не только коронавирусной инфекции. Это старые санитарные правила, они касаются, в том числе, заболевания ОРВИ и гриппом. При отсутствии в классе более 20% состава, когда люди заболевают, руководитель класса и директор школы сами принимают решение о переводе на дистанционное обучение. Соответственно, если в школе больше 20% [заболевших учеников], эта школа уводится на дистанционное обучение", - добавил Дмитрий Козловских.

Напомним, в конце августа свердловский Роспотребнадзор призвал ввести масочный режим в регионе из-за роста заболеваемости коронавирусом.

Теги: школы, дистант, перевод, Роспотребнадзор



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