09 Сентября 2022
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Общество Свердловская область
МФЦ (2022) | Фото: Накануне.RU

Свердловские отделения МФЦ будут бесплатно консультировать горожан по юридическим вопросам

В отделениях МФЦ Свердловской области начнут консультировать по юридическим вопросам. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских. Именно он стал инициатором идеи, которую и предложил реализовать региональным властям.

"На приемах наслышан о юристах-мошенниках. "Жулики в профессии" пользуются правовой неграмотностью сограждан и всеми способами вытягивают из них деньги. Бывает, раздают невыполнимые обещания, составляют письма в инстанции, куда заведомо не требуется, либо раньше времени заставляют клиентов подписать акты о проделанном. И это часть примеров. Как один из вариантов "противоядия" – развивать государственную систему бесплатной юридической помощи", - заявил Альшевских.

Депутат добавил, что уже изучал опыт в Ростовской области и Прикамье, где юристы консультировали горожан прямо в офисах МФЦ. На сегодняшний день планируется запустить аналогичную практику для льготников в центрах Екатеринбурга: на Рощинской, 21 и Сибирском тракте, 2. В дальнейшем консультирование граждан может распространиться на офисы МФЦ и в других городах.

Теги: МФЦ, консультация, юрист



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