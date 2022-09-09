На Ямале мусульманка отчислилась из школы из-за запрета на ношение хиджаба

На Ямале школьница из-за запрета на ношение хиджаба забрала документы из образовательного учреждения, сообщает "REGNUM".

Инцидент произошел в школе №9 в поселке Пурпе города Губкинского. В соцсетях опубликовано видео разговора девочки с руководством школы. В администрации образовательного учреждения сослались на законодательство: запрет на ношение хиджаба ввела не администрация школы.

"Это не мы сказали, это так нам законодательство говорит", — сказала женщина.

В горадминистрации Губкинского прояснили ситуацию. При обращении в школу №9 для зачисления в 10 класс, девочка получила положительный ответ. После чего был подписан приказ о ее зачислении в школу.

"Директор школы ознакомил ребенка с правилами по соблюдению требований к одежде обучающихся, утвержденными департаментом образования ЯНАО на основании ФЗ "Об образовании в РФ". На следующий день девушка без объяснения причин написала заявление об отчислении из 10 класса. Права ребенка на обучение ущемлены не были", — гласит официальный ответ мэрии Губкинского.

Напомним, что совсем недавно аналогичный скандал разгорелся в Тюмени. Только там девочке разрешили носить хиджаб.