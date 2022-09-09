Медведев: США замучаются глотать пыль, если попытаются взломать полномочия Совбеза ООН

ООН ждет судьба Лиги Наций, если будут реформированы полномочия постоянных членов Совета безопасности ООН, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Как написал экс-президент РФ, американцы "намедни выступили за некие "компромиссы в реформировании" Совета Безопасности ООН и отказ от сохранения "статус-кво".

"Компромиссы бывают разные, - заявил Медведев. - Если речь идет о попытке взлома полномочий постоянных членов Совбеза, предпринимаемой США в зоологическом антироссийском угаре, то тут они замучаются пыль глотать".

В ином случае, добавил зампред Совбеза, ООН "постигнет судьба обанкротившейся Лиги Наций".

Напомним, 5 апреля президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед Совбезом ООН, предложил совету самораспуститься или исключить Россию из своего состава.

Постпред США при всемирной организации Линда Томас-Гринфилд заявила, что исключить Россию и Совета безопасности ООН невозможно. Однако, продолжила дипломат, западные страны могут изолировать Россию в Совбезе и сделать ее присутствие в этом органе "очень некомфортным".