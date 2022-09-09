09 Сентября 2022
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Происшествия Челябинская область
челябинская городская свалка, рекультивация, подготовительный этап, (2019) | Фото: Накануне.RU

Челябинская область получит в 2023 году 1,3 млрд рублей на рекультивацию свалок ТКО

В Челябинской области в рамках нацпроекта "Экология" в 2023-2024 годах планируется рекультивировать свалки ТКО в Магнитогорске, Карталах и Верхнем Уфалее, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минэкологии.

В 2023 году на рекультивацию свалок в Карталах и Верхнем Уфалее из федерального бюджета будет направлено более 143 млн рублей. В целом на их ликвидацию потребуется около 225 млн рублей.

Также в следующем году начнутся работы по рекультивации свалки в Магнитогорске. Для этих целей на 2023 год в федеральном бюджете заложен 1 млрд 200 млн рублей.

Добавим, что в рамках проекта "Чистая страна" в регионе уже завершена рекультивация городской свалки в Челябинске и закончены работы по ликвидации мазутохранилища в Златоусте.

Теги: свалка, рекультивация,



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