Челябинская область получит в 2023 году 1,3 млрд рублей на рекультивацию свалок ТКО

В Челябинской области в рамках нацпроекта "Экология" в 2023-2024 годах планируется рекультивировать свалки ТКО в Магнитогорске, Карталах и Верхнем Уфалее, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минэкологии.

В 2023 году на рекультивацию свалок в Карталах и Верхнем Уфалее из федерального бюджета будет направлено более 143 млн рублей. В целом на их ликвидацию потребуется около 225 млн рублей.

Также в следующем году начнутся работы по рекультивации свалки в Магнитогорске. Для этих целей на 2023 год в федеральном бюджете заложен 1 млрд 200 млн рублей.

Добавим, что в рамках проекта "Чистая страна" в регионе уже завершена рекультивация городской свалки в Челябинске и закончены работы по ликвидации мазутохранилища в Златоусте.