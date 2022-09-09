Россия может ввести визы для украинцев

Россия рассматривает возможность введения виз для граждан Украины. Об этом сообщает МИД РФ, заявление цитирует РИА "Новости".

С 1 июля Украина ввела визовый режим для россиян "для максимального ослабления связей населения с Россией".

А Эстония, Латвия, Литва и Польша 19 сентября введут запрет на въезд россиян с шенгенскими визами. Прибалтийские страны достигли "принципиального соглашения" об ограничении передвижения российских граждан. Обладатели шенгенских виз не смогут пересекать сухопутные границы прибалтийских стран с Россией и Белоруссией.

При этом Финляндия не будет ограничивать въезд россиянам без соответствующего решения Еврокомиссии.