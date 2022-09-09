09 Сентября 2022
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Небензя отрицает "прорыв ВСУ"

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Происшествия В России Санкт-Петербург
уголовное дело за лайк и репост (2018) | Фото: Накануне.RU

Петербуржца задержали за отрицание Холокоста и дискредитацию подвига Зои Космодемьянской

В Санкт-Петербурге сотрудники Центра "Э" при содействии бойцов СОБР задержали местного жителя по обвинению в реабилитации нацизма. Об этом сообщает "Фонтанка".

По данным издания, петербуржец в паблике во "ВКонтакте", взяв ник "Бронислав Каминский", отрицал Холокост и дискредитировал подвиг Зои Космодемьянской.

Во время обысков у него изъяли мобильный телефон, агитационные материалы и запрещенную в РФ литературу. Мужчина находится под подпиской о невыезде. Известно, что он был судим за наркотики.

Ранее дело о реабилитации нацизма было заведено в отношении экс-участника телеигры "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова из-за его записи о маршале Жукове в соцсетях.

Басманный суд Москвы заочно арестовал Аскерова. МВД РФ объявило его в федеральный розыск.

Теги: реабилитация нацизма, петербуржец, отрицание холокоста



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