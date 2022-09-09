Петербуржца задержали за отрицание Холокоста и дискредитацию подвига Зои Космодемьянской

В Санкт-Петербурге сотрудники Центра "Э" при содействии бойцов СОБР задержали местного жителя по обвинению в реабилитации нацизма. Об этом сообщает "Фонтанка".

По данным издания, петербуржец в паблике во "ВКонтакте", взяв ник "Бронислав Каминский", отрицал Холокост и дискредитировал подвиг Зои Космодемьянской.

Во время обысков у него изъяли мобильный телефон, агитационные материалы и запрещенную в РФ литературу. Мужчина находится под подпиской о невыезде. Известно, что он был судим за наркотики.

Ранее дело о реабилитации нацизма было заведено в отношении экс-участника телеигры "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова из-за его записи о маршале Жукове в соцсетях.

Басманный суд Москвы заочно арестовал Аскерова. МВД РФ объявило его в федеральный розыск.