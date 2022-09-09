Количество жертв в ДТП под Алапаевском возросло до двух

В результате вчерашнего ДТП в районе 57 км трассы Верхняя Синячиха – Ирбит, помимо водителя "Hyundai Accent", погиб и пассажир корейской иномарки. Мужчина 1969 г.р. скончался в реанимационном отделении от несовместимых с жизнью травм, сообщил Накануне.RU руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"Все, кто находился в машине, в момент происшествия не были пристегнуты ремнями безопасности. Мужчины сначала праздновали окончание сбора картофеля, а затем покупку "Hyundai", после чего "Шумахер", не имеющий водительских прав, решил прокатить "с ветерком" земляков, продемонстрировав скоростные возможности своей "ласточки", приобретенной всего неделю назад. По факту ДТП органы внутренних дел проводят проверку, в ходе которой назначат необходимые экспертизы, в том числе будет установлено наличие либо отсутствие алкоголя в крови погибшего хозяина "Hyundai Accent", - отметил полковник Горелых.

Напомним, что ДТП произошло около 14.20. Водитель 1982 г.р. ехал со стороны Ирбита в сторону села Голубковское, однако значительно превысил скорость. Не справившись с управлением, мужчина съехал в кювет, где автомобиль и перевернулся порядка 10 раз. В результате 40-летний водитель скончался от полученных травм до приезда "скорой". Еще пять пассажиров были доставлены в больницы Алапаевска и Ирбита с травмами различной степени тяжести.