09 Сентября 2022
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лесной пожар (2011) | Фото: Накануне.ru

В Рязанской области отменён "пожарный" режим ЧС

Врио губернатора Рязанской области Павел Малков в своём Telegram-канале рассказал об отмене в регионе режима ЧС из-за лесных пожаров.

"Принял решение отменить на территории области режим ЧС. Лесной пожар ликвидирован, завершается борьба с задымлениями. Для оперативного устранения последствий возгорания, окарауливания и эффективного использования сил и средств с сегодняшнего дня режим ЧС сохраняется только на территориях Рязанского, Спасского и Клепиковского районов", - написал Малков.

Напомним, для координации тушения лесных пожаров, дым от которых окутал Москву, в Рязанскую область прилетал глава МЧС России Александр Куренков.

Теги: Павел Малков, Рязанская область, врио губернатора, лесной пожар



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