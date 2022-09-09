09 Сентября 2022
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Киев, майдан (2013) | Фото: Накануне.RU

В Киеве побывал Блинкен

Накануне в Киев неожиданно прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен. Его визит заранее не анонсировался. Он заверил, что США будут поддерживать режим столько, сколько потребуется. И лично сообщил о выделении новой военной помощи из США.

Интересно, что Блинкен ехал в Киев поездом 11 часов, чтобы не пользоваться воздушным пространством Украины, передает Bloomberg.

Владимир Зеленский попросил Блинкена помочь устроить в других странах "визовую блокаду" гражданам России.

"Необходимо, чтобы на каждом гражданине отразилось влияние действий его страны. Для этого следует максимально ограничить оформление виз россиянам в страны "демократического мира", в том числе в США", - сказал Зеленский.

Украинские телеграм-каналы отмечают, что визит Блинкена связан с попыткой США перехватить инициативу у Британии по работе с офисом Зеленского. Также в Киеве разворачивается борьба за контроль над Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ). Для США принципиально важно оставить эту контору под собой. Посольство США даже звонило в офис Зеленского и пригрозило приостановить финансовую помощь, если в Раде будут проголосованы невыгодные для США поправки по НАБУ. С помощью этой структуры Вашингтон "держит на крючке" все политические элиты Украины.

Сообщается также, что Блинена спросили, почему США отказались признавать Россию "спонсором терроризма". Тот будто бы ответил, что время так повышать ставки еще не пришло. Хотя многие эксперты отмечают, что это невыгодно прежде всего самим США, например из-за зависимости американской ядерной энергетики от российского сырья.

Теги: Украина, США, Энтони Блинкен



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