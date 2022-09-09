09 Сентября 2022
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Происшествия За рубежом
черное море побережье пляж (2008) | Фото: Накануне.ru

В Черном море на мине подорвался военный корабль из Румынии

Румынский военный корабль Locotenent Dimitrie Nicolescu столкнулся с дрейфующей миной в Черном море. Никто из членов экипажа не пострадал.

Экипаж корабля получил предупреждение о мине, но не успел ее обезвредить, пишет "Ъ". Инцидент произошел в 25 морских милях к северо-востоку от порта Констанца в Румынии.

"Жертв и пострадавших в результате взрыва нет, 75 военнослужащим на корабле ничего не угрожает, плавучесть корабля не нарушена, серьезных повреждений на борту нет", - сообщает Минобороны Румынии.

Теги: Черное море, корабль, Румыния



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