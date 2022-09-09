09 Сентября 2022
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Армия и ВПК Украина
ВСУ, армия Украины (2015) | Фото:

Десант ВСУ предпринял неудачную попытку форсировать Днепр в Запорожской области

ВСУ вновь предприняли попытку высадить десант через Днепр в направлении Каменки-Днепровской, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Он уточнил, что атаку удалось отразить.

Рогов также заявил, что украинские военные пытается прощупать оборону союзных сил.

"Ищут место, где они могут закрепиться на берегу Днепра и создать себе плацдарм для наступления", — сказал он РИА Новости.

Ранее сообщалось, что ВСУ в ночь на пятницу предприняли попытку высадки десанта в районе Энергодара. Удар был успешно отражен.

Теги: всу, днепр, десант



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