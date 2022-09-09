09 Сентября 2022
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Общество Свердловская область
Рекомендуемая схема объезда для грузового транспорта во время ремонта моста через Исеть (2022) | Фото: ФКУ &quot;Уралуправтодор&quot;

"Уралуправтодор" изменил сроки месячного ремонта на трассе Екатеринбург – Шадринск – Курган 

Начиная с 12 сентября ровно месяц на автодороге Р-354 будет перекрыто движение транспорта. Об измененных сроках сообщает пресс-служба "Уралуправтодор". Напомним, что ранее работы должны были стартовать 5 сентября, однако в дальнейшем планы были скорректированы.

Речь идет об участке на трассе Екатеринбург – Шадринск – Курган на км 92, где находится мост через реку Исеть. Пока ремонтники будут проводить дорожные работы, объезд пустят сразу по обе стороны участка: с 12 сентября со стороны Кургана, а с 14 сентября - с обеих сторон.

Со стороны Екатеринбурга грузовому транспорту следует двигаться по автомобильной дороге Р-351 Екатеринбург – Тюмень до Камышлова и далее проследовать по дороге Камышлов – Долматово.

Рекомендуемая схема объезда для грузового транспорта во время ремонта моста через Исеть(2022)|Фото: ФКУ "Уралуправтодор"

Со стороны Кургана можно будет проехать до 106 км трассы Р-354. Там будут установлены указатели, следуя которым водитель поедет в сторону Челябинска и на автодорогу М-5 подъезд к Екатеринбургу.

Рекомендуемая схема объезда для грузового транспорта во время ремонта моста через Исеть(2022)|Фото: ФКУ "Уралуправтодор"

Вся актуальная информация о ремонтных работах и ДТП можно узнать на официальном сайте ФКУ "Уралуправтодор" или по круглосуточному бесплатному телефону Дежурно-диспетчерской службы "Уралуправтодора": 8-800-200-63-06.

Теги: Уралуправтодор, Екатеринбург-Шадринс-Курган, трасса



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